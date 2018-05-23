A Milli Erkek Voleybol Takımı 2'de 2 yaptı

Türkiye: 3 - Hollanda: 2

VAN / DHA

SALON: Van Nur Tatar

HAKEMLER: Michail Themelis (Yunanistan), Burhan İlhan (Türkiye)

TÜRKİYE: Mert Matic, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Emre Savaş, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Mert Burak, Yasin Aydın, Mustafa Koç, Lagumdzija, Oğulcan Yatgın)

HOLLANDA: Keemink, Andringa, Diefenbach, Abdel- Aziz, Van Garderen, Parkinson (Ter Horst, Sparidans, Jorna, Ter Maat, Smit, Dronkers, Plak, Van Haarlem)

SETLER: 25-23, 21-25, 25-20, 20-25, 15-12

SÜRE: 124 dakika (28, 26, 27, 25, 18)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu ikinci maçında Hollanda\'yı 3-2 mağlup etti. Milliler bu sonuçla CEV Altın Avrupa Ligi\'ndeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.