A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

Başantrenör Ufuk Sarıca, yoğun Euroleague fikstüründen dolayı milli takıma katılamayacağını bildiren Fenerbahçe Doğuşlu oyuncu Melih Mahmutoğlu\'nu da kadroya çağırdı

İSTANBUL / DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının kadrosu belli oldu.

Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, yoğun Euroleague fikstüründen dolayı milli takıma katılamayacağını bildiren Fenerbahçe Doğuşlu oyuncu Melih Mahmutoğlu\'nu da kadroya dahil etti.

2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak olan A Erkek Milli Takımı, 20 Kasım Pazartesi günü Bursa\'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak.

2019 yılında düzenlenecek Dünya Kupası\'na katılma hakkını elde etmek için 24 Kasım\'da Letonya ve 26 Kasım\'da Ukrayna ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımı, 20 Kasım\'da Bursa\'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak.

Millilerimiz, ilk maçını Bursa\'da Letonya\'ya karşı oynayarak başlayacağı eleme grubunda, ikinci maçında ise 26 Kasım\'da Ukrayna\'nın Kiev kentinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Kadroda yer alan oyuncular şöyle;

\"Doğuş Balbay, Birkan Batuk, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Semih Erden, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, Alp Karahan, J.Metecan Birsen, Barış Ermiş.\"