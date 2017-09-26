T24 LogoT24 Logo
Spor

A Milli Bayan Voleybol Takımı Play-off'a kaldı

Türkiye - Ukrayna: 3 - 1 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu'ndaki son maçını Ukrayna ile yapan A Milli Bayan Voleybol Takımı, karşılaşmayı; 25-20, 25-19, 20-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 kazanarak gruptan çıktı ve playoff oynamaya hak kazandı

26 Eylül 2017 01:35

Türkiye - Ukrayna: 3 - 1

Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu\'ndaki son maçını Ukrayna ile yapan A Milli Bayan Voleybol Takımı, karşılaşmayı; 25-20, 25-19, 20-25 ve 25-23\'lük setlerle 3-1 kazanarak gruptan çıktı ve playoff oynamaya hak kazandı.
Milliler, playoff etabında çarşamba günü Polonya Milli Takımı ile karşılaşacak.
Grup maçlarından sonra Azerbaycan, İtalya, Rusya ve Sırbistan gruplarında birinci olarak Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finali\'ne doğrudan çıkan takımlar oldu. Gruplarında dördüncü olan Macaristan, Gürcistan, Belçika ve Ukrayna takımları ise şampiyonadan elendiler. Gruplarında ikinci ve üçüncü olan takımlar playoff maçları yapacaklar. Playoff oynayacak takımlar ve maç programı şöyle;
YARIN
17.00 (TSİ) Belarus - Çekya (Çek Cumhuriyeti)
19.30 (TSİ) Hollanda - Hırvatistan
27 Eylül ÇARŞAMBA
Polonya - Türkiye
Bulgaristan - Almanya

BAKÜ / DHA (FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TürkiyeUkraynaFinalleriGrubuMilli Bayan Voleybol TakımıMillilerPolonya Milli TakımıGrupAzerbaycanRusyaSırbistanAvrupaFinaliGruplarındaMacaristan Gürcistan BelçikaPlayoffTSİ BelarusCumhuriyeti 19TSİ Hollanda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24