A Milli Bayan Voleybol Takımı Play-off'a kaldı

Türkiye - Ukrayna: 3 - 1

Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu\'ndaki son maçını Ukrayna ile yapan A Milli Bayan Voleybol Takımı, karşılaşmayı; 25-20, 25-19, 20-25 ve 25-23\'lük setlerle 3-1 kazanarak gruptan çıktı ve playoff oynamaya hak kazandı.

Milliler, playoff etabında çarşamba günü Polonya Milli Takımı ile karşılaşacak.

Grup maçlarından sonra Azerbaycan, İtalya, Rusya ve Sırbistan gruplarında birinci olarak Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finali\'ne doğrudan çıkan takımlar oldu. Gruplarında dördüncü olan Macaristan, Gürcistan, Belçika ve Ukrayna takımları ise şampiyonadan elendiler. Gruplarında ikinci ve üçüncü olan takımlar playoff maçları yapacaklar. Playoff oynayacak takımlar ve maç programı şöyle;

YARIN

17.00 (TSİ) Belarus - Çekya (Çek Cumhuriyeti)

19.30 (TSİ) Hollanda - Hırvatistan

27 Eylül ÇARŞAMBA

Polonya - Türkiye

Bulgaristan - Almanya

BAKÜ / DHA (FOTOĞRAFLI)