A. Madrid ve G.Saray Başkanı İstanbul'da ne konuştu?

Arda Turan'ın, Galatasaray'a döneceği yönündeki haberler, sarı kırmızılı kulüp tarafından geçtiğimiz haftalarda yalanlansa da, transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid Başkanı Gil Marin, Ünal Aysal ve Ali Dürüst ile dün akşam bir zirve gerçekleştirdi. Dev zirvenin ardından gözler Arda Turan'a çevrildi.

Arda Turan'ın, Galatasaray'a döneceği yönündeki haberler, sarı kırmızılı kulüp tarafından geçtiğimiz haftalarda yalanlansa da, transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Ekonomik olarak ciddi sıkıntı yaşayan Atletico Madrid’in Başkanı Gil Marin, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut ile birlikte, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve İkinci Başkan Ali Dürüst ile dün akşam bir zirve gerçekleştirdi.



Arda için bugüne kadar sarı kırmızılı kulübe 4,5 milyon euro ödeyen Atletico, 31 Temmuz'da ödemesi gereken 3,5 milyon euro'yu henüz Galatasaray'ın hesabına yatırmadı.



Galatasaray'a toplam 7,5 milyon euro borcu bulunan İspanyol kulübü, sarı kırmızılıların kapısını dikkat çeken bir teklifle çaldı. Aysal'a "Kalan 7,5 milyon euro'luk borcumuzu silin, bugüne kadar ödediğimiz 4,5 milyon euro'yu ve ekstradan da 3 milyon euro ödeyin size Arda'yı verelim" dedi. Ünal Aysal ve Ali Dürüst'ün yanıtı ise takaslı bir teklif oldu.

Aysal "7,5 milyon alacağımızdan vazgeçelim 2,5 milyon ve Riera'yı verelim " teklifinde bulununca görüşme tıkandı. Taraflar ilk resmi görüşmede anlaşma sağlayamazken Gil Marin, bu sabah erken saatlerde Türkiye'den ayrıldı.



Sabah erken saatlerde Atatürk Havalimanı’nda NTV Spor kamerasını karşısında gören Gil büyük şaşkınlık yaşadı.



Gil açıklama yapmaktan çekinirken; hem Arda'nın Türkiye'ye gelişi, hem de ödemelerde yaşanan sorunlarla ilgili sorulara kısaca "hayır" demekle yetindi.



Atletico'nun patronu, Aysal'ın yakın dostu olduğunu, sadece akşam yemeği yediklerini söyleyerek İstanbul'dan ayrıldı.



Dev zirvenin ardından gözler Arda Turan'a çevrildi. Her ne kadar sarı kırmızılı kulüp, 7 Temmuz'da eski kaptanıyla ilgili transfer tasarrufunun olmadığının altını çizse de Arda Turan'ın yakın çevresine Florya'ya dönmek istediğini dile getirdiği biliniyor. Melo satrancını kazanan Galatasaray'ın Arda Turan girişiminin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.