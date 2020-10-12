AKP'li Turan: Yeni partiler Türkiye'de iktidar alternatifi olamadıklarını çok kısa sürede millete gösterdi

Turan, Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Gelecek 3 yıl seçim olmadığını, dolayısıyla yasama dönemlerini verimli şekilde geçirmek istediklerini söyleyen Turan, TBMM Genel Kurulunda bu hafta Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini bildirdi.

"CHP ve HDP trenlerinin arkasında bir vagon oldular"

Turan, yeni kurulan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni kastederek, Türkiye'de asla iktidar alternatifi olamadıklarını çok kısa sürede millete gösterdiğini öne sürerken, "Asla iktidar olma imkanları yok ama Türkiye'de yüzde 50'den fazla olan oyumuzun 49'da kalması projesi içinde yer almak istiyorlar" dedi.

"Yeni partilerin Erdoğan karşıtlığı ve CHP'nin taklidi olmak dışında bir söylem geliştirdiğini duydunuz mu?" diyen Turan, şöyle konuştu:

"AKP'yle sahip oldukları siyasi hatıralarının yerini, bundan sonra CHP gölgesinde yapacakları siyaset alacak. Çok yazık değil mi? CHP ve HDP trenlerinin arkasında bir vagon oldular. Bakın kaç ilde, ilçede teşkilatları dağıldı. Erdoğan karşıtlığı her türlü hukuksuzluğu meşru görmelerine neden olmamalı. Kayyum atanıyor, aynı dil. 6-8 Ekim olayları konuşuluyor, aynı dil. Gerçek bir derdi olmayanlar, yalnızca hırslarının kurbanı olurlar. Tabii ki bu süreçte farklılaşmayı görüp nedamet duyanların, 'Gaza geldik, yanlış yaptık, hata yaptık' diyenlerin gelecekleri yer; bu çınarın altı, adeta yedi düvele karşı savaşan AKP'dir."

"Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi yalancısıdır"

Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Dostlarımla iktidar olacağım" sözünü hatırlatarak, "Dostları kim? Biden'den başlayan diğer isimlere kadar uzanan dostlar. Düne kadar küfür ettiklerine bugün 'ortağım', 'kardeşim', 'arkadaşım' diyorlar. Çünkü bir hesap var" ifadesini kullandı.

Turan, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun çirkin ithamları ahlak ve akıl dışı. Cumhurbaşkanımıza karşı husumet dolu, son derece yakışıksız bir açıklama. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi yalancısıdır. İnanmayan, iddia ettiği selamlamanın yer aldığı videoya baksın. Milletimizin 10 yıldır tek bir seçim bile kazanamayan Kılıçdaroğlu'na niye güvenemediğini, bu zihniyetin neden iktidar olamadıklarının cevabı burada saklı. Bu kadar yalan ve algı peşinde koşanı değil genel başkan, kimse şirketine genel müdür yapmaz.

"Aziz milletimiz de tüm dünya da biliyor ki Recep Tayyip Erdoğan, ancak ve ancak rükuda Allah'ın huzurunda eğilir. Başka hiçbir gücün önünde eğilmez. Dik duruşuyla, cesaretiyle ve kararlılığıyla öne çıkan bir lider. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı kendisiyle karıştırmasın. Video görüntüsünü hepimiz izledik, var mı öyle bir şey? Kılıçdaroğlu siyasi değerleri ayaklar altına almaktan vazgeçmeli ve bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Siyaset yalan, algı, çamur at izi kalsın anlayışıyla yapılmamalı. Bu topraklar düzgün, erdemli bir siyasi anlayışı ve ahlakı hak ediyor."