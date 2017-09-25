T24 LogoT24 Logo
Spor

A. Konyaspor-Vitoria SC maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

İSTANBUL-(DHA) UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Atiker Konyaspor'un, I Grubu'nda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımı ile yapacağı müsabakayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek

25 Eylül 2017 15:03

İSTANBUL-(DHA) UEFA Avrupa Ligi\'nde mücadele eden Atiker Konyaspor\'un, I Grubu\'nda Portekiz\'in Vitoria Guimaraes takımı ile yapacağı müsabakayı Makedonya Futbol Federasyonu\'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda 28 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00\'de başlayacak karşılaşmada Aleksandar Stavrev\'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek. Dördüncü hakemliğiniGoce Petreski\'in yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Dimitar Meckarovski ve Dejan Jakimovski olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UEFA Avrupa LigiAtiker KonyasporGrubu Portekiz Vitoria GuimaraesMakedonya Futbol Federasyonu Aleksandar StavrevKonya Büyükşehir Belediyesi StadyumuEylül PerşembeTSİAleksandar StavrevMarjan KirovskiDejan KostadinovDördüncü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24