A Haber'in üst düzey iki yöneticisi CNN Türk'le anlaştı

A Haber haber müdürü Murat Yancı ve İstihbarat şefi Kubilay Gülbek CNN Türk ile anlaştı. Yancı, CNN Türk'te genel müdür yardımcısı, Gülbek ise haber koordinatörü olarak görev yapacak.

Medya Radar'ın haberine göre A Haber'in iki üst düzey yöneticisinin CNN Türk ile anlaştığı öğrenildi.

Murat Yancı kimdir?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü mezunu olan Yancı 1994 yılında Akşam gazetesinde muhabir olarak göreve başladı. Ardından Hürriyet Gazetesi’ne geçti. Sonraki yıllarda Kanal E ve Brt haber merkezlerinde görev aldı. Ardından Star Tv'de ‘Metin Uca ile Günaydın Türkiye’nin editörlüğünü yaptı. TRT’de yayınlanan ‘Kırılma Noktası’ adlı haber-belgesel programın genel koordinatörlüğünü üstlendi.



Yancı 2007 yılında Kanal 24'e geçerek creatif editör olarak çalıştı. Ardından Kanal D iç yapımlara transfer oldu. 2011 yılında A Haber’in kuruluş aşamasında kanalda görev aldı. Yaklaşık beş yıldır A Haber haber müdürlüğü görevini yürüten Murat Yancı’nın yayınlanmış dört belgeseli bulunuyor.

Kubilay Gülbek kimdir?

Meslek hayatına 1986 yılında Tercüman Gazetesi'nde polis muhabiri olarak başlayan Gülbek daha sonra Sabah gazetesine transfer oldu. 1990 yılında televizyon haberciliğine adım atan Gülbek sırasıyla Reha Muhtar ile Show Haber, Uğur Dündar ile Star Haber'de çalıştı. Bir dönem Star Gazetesi'nde analiz ve siyasi yazılar da yazan Gülbek, 24 TV'nin kuruluşunda yer alarak 5 yıl boyunca İstihbarat Şefliği görevinde bulundu. Ardından geçtiği A Haber'de 6 yıldan bu yana İstihbarat Şefi olarak görev yapıyordu.