A Haber'in 'özel' TSK haberi bilgisayar oyunu çıktı

A Haber'in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından “PKK'ya yapılan operasyon” şeklinde yayınladığı görüntülerin Arma adlı oyuna ait olduğu anlaşıldı.

Oyundaki bir çatışmayı operasyona aitmiş gibi yayınlayan A Haber, görüntüleri Atak Helikopteri'nin operasyonu sırasında haberleştirdi.

Görüntülere montajla telsiz konuşmalarının da eklendiği anlaşıldı. A Haber daha sonra internetten de yayınladığı bu videoyu kaldırdı.

A haber’in yayından kaldırdığı video şöyle:

Oyuna ait görüntüler de şöyle:

GTA hilelerini 'FETÖ' şifresi diye haber yapmışlardı

ATV-A Haber bir dönem popüler olan Grand Theft Auto oyunu için kullanılan hileyi, darbe girişimiyle ilişkilendirerek “Üzerinde hileler yazıyor, darbe girişiminde kullanılan birçok şey de bu notlar arasında yer alıyor” ifadeleriyle sunmuştu. Haberi yapan kişi daha sonra özür dilemişti. O haber şöyleydi: