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A Haber'de yayınlanan Deşifre programının sunucusu istifa etti: Türkiye'nin daha kötüye gittiğini görerek...

"Verilen mücadelenin amacına uygun olmadığını..."

03 Ekim 2015 13:04

İktidara yakın A Haber'de yayınlanan Deşifre programının sunucusu Mehmet Ali Önel sürpriz bir şekilde ekranlardan çekildiğini açıkladı.

Önel bu akşam yayınlanan programın arkasından uzunca bir açıklama yaparak sunuculuğu bıraktığını söyledi.

Önel, "Değerli izleyicilerimizin affına sığınarak 15 yıldır aralıksız sürdürdüğüm Deşifre programını bugün itibariyle sonlandırıyor ekrandan çekiliyorum" dedi.

Mehmet Ali Önel sözlerine şöyle devam etti:

"Cesaretle mesleğimi yerine getirdim ama gelmiş olduğunuz noktada vermiş olduğum mücadelenin anlamsız olduğunu gördüm ve ben bu mücadeleden çekiyorum. Kimseden korktuğum için falan değil. Verilen mücadelenin amacına uygun olmadığını, yeterince taşın altına herkesin elini koymadığını ve bu işin eninde sonunda üzülerek de olsa Türkiye'nin daha kötüye gittiğini görerek ve bu süreçte elinden gelenin fazlasını yapmış bir gazeteci olarak gönül rahatlığı ile köşeme çekiliyorum."

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