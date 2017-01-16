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A Haber: Yunanistan'da ekibimiz dövüldü

A Haber, kameramanlarının Yunanistan'da saldırıya uğradığını ve dövüldüğünü öne sürdü

16 Ocak 2017 02:01

A Haber televizyonu, darbeye karışan 8 askerin sığınma talebinde bulunduğu Yunanistan'da haber ekiplerinin dövüldüğünü iddia etti.

Askerlerin kaldığı Olimpiyat Köyü'ndeki nezarethaneyi görüntülediklerini öne süren A Haber, saldırı anına ilişkin şu iddialarda bulundu: 

"Yunanistan sadece FETÖ'ye değil kanlı terör örgütleri PKK, DHKP-C ile MLKP'ye de kucak açtı! Yunanistan'daki Lavrion Kampı, yıllardır PKK, MLKP ve DHKP-C gibi örgütler tarafından kullanılmaktaydı. YAZ-BOZ ekibi, bu kanlı kampla ilgili haber yapmak isterken saldırıya uğradı. Ekibimiz, Avrupa Birliği ülkelerinin maddi olarak tam destek verdiği kampta tartaklandı. Mevlüt Yüksel ve kameraman Taha Hazar'ın yüzünde birçok morluk oluştu. Teröristler, kameraya da el koymak istedi. Ancak Yüksel ve Hazar, buna izin vermedi."

A Haber'den Erdoğan videosu yayınlayan Alman kanala 'basın özgürlüğü' baskını:
 

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