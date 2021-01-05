A Haber BBC'nin eski Türkiye temsilcisi Mark Lowen'ı Boğaziçi eyleminde gösterdi; cevap gecikmedi

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin eski Türkiye temsilcisi Mark Lowen, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'kayyım rektör' protestoları hakkındaki paylaşımları nedeniyle A Haber'in hedefi oldu. İngiliz gazeteci A Haber'in kendi fotoğrafının da yer aldığı "İngilizler kaos planına destek çıkıyor!" başlıklı haberini "Ah canım @Ahaber I missed you too (Ah canım Ahaber, ben de seni özledim" mesajıyla paylaştı.

AHaber'in Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eyleme ilişkin haberinde, şu anda Roma merkezli çalışan Lowen hakkında "İngiliz muhabirler Gezi'den sonra Boğaziçi'ndeki organizasyonda görüldü" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, "Gezi Parkı olaylarının çıkarıldığı dönemde Taksim Meydanı'nda, CHP'nin Adalet Yürüyüşünü takip edip canlı yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'nde denenen şiddet olaylarına destek veriyor" denildi. A Haber, Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili haberinde de, Lowen'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017'de yaptığı Adalet Yürüyüşü'nde çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.

Şu anda BBC'nin Doğu Avrupa Temsilcisi olarak Roma merkezli çalışan Lowen, Boğaziçi Üniversitesi'ne 12 Eylül askeri darbesinden sonra ilk kez kurum dışından rektör atanmasına karşı düzenlenen eylemleri Twitter hesabından paylaşmıştı. Lowen şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ne yazık ki Türkiye hiç değişmiyor. Çevik kuvvet, Erdoğan'ın AKP adayı (ve tezinde intihal yapmış görünen) Melih Bulu'yu rektör olarak atamasının ardından, hükümetin ülkenin en üst düzey üniversitesine müdahale etmesine karşı öfke duyan öğrencilere karşı şiddete başvuruyor ve gözyaşartıcı gaz kullanıyor."