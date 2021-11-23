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A Haber: ABD'de enflasyon 30 yılın zirvesinde; temel ihtiyaç malzemelerine dahi erişilemiyor

Erdoğan'ın bugün de yinelediği "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" sözleri ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır, bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur" açıklamalarının ardından, Türk Lirası gelişen ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu

23 Kasım 2021 16:42

Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine geldi. İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, TL tarihteki en büyük değer kaybını yaşarken, ABD'deki enflasyonu haberleştirdi. 

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarıyla Türk Lirası'nda başlayan değer kaybı sürüyor. Döviz kurları TL'ye karşı tarihi yüksek seviyelerini test ederken, TL'nin bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı.

A Haber, ABD'nin ekonomisini servis etti 

A Haber, TL'nin dolar ve euro karşısında eriyişini görmezken, ABD'deki enflasyon 30 yılın zirvesinde. Temel ihtiyaç malzemelerine dahi erişilemiyor" başlığı ile haber yaptı. Sosyal medyada A Haber'e tepki geldi. 

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