A Haber: ABD'de enflasyon 30 yılın zirvesinde; temel ihtiyaç malzemelerine dahi erişilemiyor

Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine geldi. İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, TL tarihteki en büyük değer kaybını yaşarken, ABD'deki enflasyonu haberleştirdi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarıyla Türk Lirası'nda başlayan değer kaybı sürüyor. Döviz kurları TL'ye karşı tarihi yüksek seviyelerini test ederken, TL'nin bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı.

A Haber, ABD'nin ekonomisini servis etti

A Haber, TL'nin dolar ve euro karşısında eriyişini görmezken, ABD'deki enflasyon 30 yılın zirvesinde. Temel ihtiyaç malzemelerine dahi erişilemiyor" başlığı ile haber yaptı. Sosyal medyada A Haber'e tepki geldi.