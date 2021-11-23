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Türkiye döviz kurlarındaki artışı konuşuyor, medya görmezden geliyor!

23 Kasım 2021 15:49

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Türk Lirası'nda bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine geldi. Kamuoyunda Türk Lirası'nın değer kaybı en çok tartışılan konu haline gelirken, Hürriyet, Milliyet ve Sabah'ın da arasında olduğu pek çok gazete, TL'deki rekor değer kaybına yer vermedi.

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Hürriyet

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Milliyet

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Sabah

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Yeni Şafak

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Yeni Akit

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Posta

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Türkiye

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Güneş

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Anadolu Ajansı da dövizdeki sert yükselişi ana sayfasında haberleştirmedi.

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NTV, rekor değer kaybına ana sayfasında "Dolarda son rakamlar" başlığı ile yer verdi.

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HaberTürk ise dövizdeki yükselişi "TL'nin dramı" başlığı ile manşet yaptı.

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Dünya gazetesi, TL'deki yüzde 17 değer kaybını manşetine taşıdı.

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