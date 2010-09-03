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Spor

(A) GRUBU'NU SIRBİSTAN LİDER OLARAK TAMAMLADI ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 02:51

-(A) GRUBU'NU SIRBİSTAN LİDER OLARAK TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (A) Grubu'nda beşinci ve son maçların ardından Sırbistan grubu lider olarak tamamladı. Grupta bugün yapılan 5. ve son karşılaşmalarda Avustralya, Angola'yı 76-55, Sırbistan, Arjantin'i 84-82 ve Almanya da Ürdün'ü 91-73 yendi. Grupta, Arjantin ikinci, Avustralya üçüncü ve Angola da dördüncü sırayı aldı. Grupta yapılan maçlar sonunda oluşan puan durumu şu şekilde: TAKIMLAR                            O      G     M      A       Y     P ----------------------------------------------------------------------- 1- Sırbistan                        5      4     1     465     356    9 2- Arjantin                         5      4     1     413     379    9  3- Avustralya                       5      3     2     381     341    8 4- Angola                           5      2     3     340     414    7  5- Almanya                          5      2     3     378     402    7 6- Ürdün                            5      -     5     361     446    5

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