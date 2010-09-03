-(A) GRUBU'NU SIRBİSTAN LİDER OLARAK TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (A) Grubu'nda beşinci ve son maçların ardından Sırbistan grubu lider olarak tamamladı. Grupta bugün yapılan 5. ve son karşılaşmalarda Avustralya, Angola'yı 76-55, Sırbistan, Arjantin'i 84-82 ve Almanya da Ürdün'ü 91-73 yendi. Grupta, Arjantin ikinci, Avustralya üçüncü ve Angola da dördüncü sırayı aldı. Grupta yapılan maçlar sonunda oluşan puan durumu şu şekilde: TAKIMLAR O G M A Y P ----------------------------------------------------------------------- 1- Sırbistan 5 4 1 465 356 9 2- Arjantin 5 4 1 413 379 9 3- Avustralya 5 3 2 381 341 8 4- Angola 5 2 3 340 414 7 5- Almanya 5 2 3 378 402 7 6- Ürdün 5 - 5 361 446 5