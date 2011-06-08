-A GRUBU MEMURLUKLARDA YAŞ SINIRI 35'E ÇIKIYOR ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, A grubu memurluklarda yaş sınırını 35'e çıkaran Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanacağını bildirdi. Arınç, sosyal paylaşım ağı ''twitter''dan konuya ilişkin açıklama yaptı. A grubu memurluklarda yaş sınırını 35'e çıkaran KHK'nın bugünkü mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanacağını ifade eden Arınç, ayrıca bu kararname ile yalnızca A grubu memurluklar için değil, hakimlik, savcılık, kaymakamlık ve tüm uzmanlıklar için yaş sınırının 35'e çıkartıldığını belirtti. Arınç, kurumların yönetmelik değişiklikleri ile en kısa sürede gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirtti. Bu arada, Maliye Bakanlığı daha önce Bakan Şimşek'in talimatıyla bakanlık bünyesindeki denetim birimleriyle uzman kadrolarında görev alacakların memuriyete giriş yaşını 30'dan 35'e yükseltmişti. Buna ilişkin yönetmelik değişiklikleri de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. A grubu kadrolar, başbakanlık, bakanlıklar, bakanlıkların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla bağlı ortaklıklarındaki özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevlerle, il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarından oluşuyor.