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A&G araştırma şirketinin sahibi Gür: Gördüğüm kadarıyla Yavaş'ı da, İmamoğlu'nu da aday yapmayacaklar

"En önemli sorun nedir?' sorusuna yurdun her yerinden aynı yanıt: 'Ekonomi"

14 Nisan 2022 09:54

A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, "Gördüğüm kadarıyla Yavaş'ı da, İmamoğlu'nu da aday yapmayacaklar" yorumunu yaptı. 

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat yazısında, "Adil Gür... Araştırmacı... Sürekli anket yapıyor... Ancak sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıyor. kamuoyu ile paylaşmıyor. Önceki akşam konuştuk... 'Sonuçlar' üzerine. En önemli sorun nedir? Yurdun her yerinden aynı yanıt: 'Ekonomi.' Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları ile ilgili soruya verilen ağırlıklı yanıt: 'Mansur Yavaş... Çok konuşmuyor... Kavga etmiyor... Kimseyle polemiğe girmiyor.' Adil Gür, araştırmadan bağımsız olarak, bir düşüncesini de söyledi: Gördüğüm kadarıyla Mansur Yavaş'ı da, Ekrem İmamoğlu'nu da aday yapmayacaklar." ifadesini kullandı. 

A&G araştırma şirketinin sahibiAdil GürMansur YavaşEkrem İmamoğluaday
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