T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

A Bank/Şenol: Powell konuşma metninde normalin ötesinde bir sıkılaşma tavrı görmedim

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Şubat (DHA) - A Bank Başekonomisti Serdar Şenol, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in ABD Kongresi önünde vereceği ifade öncesinde açıklanan konuşma metnini, “Normalin ötesinde bir sıkılaşma tavrı görmedim” yorumuyla

27 Şubat 2018 20:22

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Şubat (DHA) - A Bank Başekonomisti Serdar Şenol, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in ABD Kongresi önünde vereceği ifade öncesinde açıklanan konuşma metnini, “Normalin ötesinde bir sıkılaşma tavrı görmedim” yorumuyla değerlendirdi.

Fed’in piyasanın beklentilerinden daha fazla bir sıkılaşmaya gitmesini beklemediğinin altını çizen Şenol, “Piyasa enflasyon hareketlerini ve metindeki enflasyona ilişkin ifadeleri biraz tersine yorumlamış olabilir ilk anda fakat piyasa zaten üç faiz artırımı yerine dört faiz artırımı olması beklentisini fiyatladı” diyerek, piyasaların açıklanacak ABD enflasyon verisinden de beklenenden çok daha fazla bir tepki yaratmayacağına işaret etti.

Doların güçlenmesine bağlı olarak paritede gerileme gözlemlendiğini söyleyen Şenol, sabah saatlerinde 1.2338 seviyesinde olan paritenin gün içinde 1.22’ye kadar gerilediğini vurguladı. Şenol Dolar/TL’de ise sabah saatlerinde 3.78 seviyesileri izlenirken Fed Başkanı Powell’in konuşması öncesinde açıklanan metinle birlikte doların 3.7940’a kadar yükseldiğini, sonrasında bir nebze salınarak 3.7921 seviyesine döndüğünü belirtti.

Şenol, ABD’de yarın açıklanacak olan Şubat ayı öncü TÜFE verisinin ise yatay kalacağını beklediklerini ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıDHABank Başekonomisti SerdarABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powellin ABD KongresiFedinABDDolarınDolarTLdeFed Başkanı PowellinABDdeTÜFE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24