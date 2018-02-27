A Bank/Şenol: Powell konuşma metninde normalin ötesinde bir sıkılaşma tavrı görmedim

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Şubat (DHA) - A Bank Başekonomisti Serdar Şenol, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in ABD Kongresi önünde vereceği ifade öncesinde açıklanan konuşma metnini, “Normalin ötesinde bir sıkılaşma tavrı görmedim” yorumuyla değerlendirdi.

Fed’in piyasanın beklentilerinden daha fazla bir sıkılaşmaya gitmesini beklemediğinin altını çizen Şenol, “Piyasa enflasyon hareketlerini ve metindeki enflasyona ilişkin ifadeleri biraz tersine yorumlamış olabilir ilk anda fakat piyasa zaten üç faiz artırımı yerine dört faiz artırımı olması beklentisini fiyatladı” diyerek, piyasaların açıklanacak ABD enflasyon verisinden de beklenenden çok daha fazla bir tepki yaratmayacağına işaret etti.

Doların güçlenmesine bağlı olarak paritede gerileme gözlemlendiğini söyleyen Şenol, sabah saatlerinde 1.2338 seviyesinde olan paritenin gün içinde 1.22’ye kadar gerilediğini vurguladı. Şenol Dolar/TL’de ise sabah saatlerinde 3.78 seviyesileri izlenirken Fed Başkanı Powell’in konuşması öncesinde açıklanan metinle birlikte doların 3.7940’a kadar yükseldiğini, sonrasında bir nebze salınarak 3.7921 seviyesine döndüğünü belirtti.

Şenol, ABD’de yarın açıklanacak olan Şubat ayı öncü TÜFE verisinin ise yatay kalacağını beklediklerini ekledi.