99 yaşında single listesinin zirvesine yerleşti: Asla yalnız yürümeyeceksin

Evinin bahçesinde, yürüteçle 100 tur atma vaadiyle başlattığı kampanyada Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için 27 milyon sterlin (233 milyon lira) bağış toplayan 99 yaşındaki Britanyalı emekli asker Tom Moore şimdi de şarkı söyledi. Moore, ülkede single albüm çıkarıp 'bir numara'ya yükselen en yaşlı ismi oldu.

30 Nisan'da 100 yaşına girecek olan ve kampanyayla dünya basınında sesini duyuran Moore, Britanyalı şarkıcı Michael Ball'la düet yaptı. İkili, Liverpool futbol külübünün taraftarlarıyla özdeşleşen, Rodgers and Hammerstein Müzikali'nde yer alan 'You'll Never Walk Alone' (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı için çekilen klibin sonunda NHS çalışanları ve Ball, Moore'a teşekkür ediyor.