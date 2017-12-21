99 TL'ye dünyanın süper otomobillerine binebilirsiniz

İSTANBUL, (DHA)- Viaport Asia’da hizmete açılan \'Bi Tur Organizasyonu\' yla hayalleri süsleyen, Maserati, Porsche ve Camaro’lar ile 99 TL’ye bir tur atabilirsiniz. Viaport Asia’dan başlayan bu yolculukta, co-pilot eşliğinde sevdiklerinize ilginç bir yılbaşı hediyesi verebilirsiniz.

Türkiye’nin en eğlenceli yaşam merkezlerinden biri olan Viaport Asia, yüzlerce mağazasıyla yeni yıl alışverişi yapmak isteyen ziyaretçilerini “Outlet” fırsatlarıyla karşılıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin en ünlü markalarının “Outlet” konsepti ile yerini aldığı Viaport Asia’da milyonluk arabalarla kendinize ve sevdiklerinize unutulmaz bir yeni yıl hediyesi verebilirsiniz. \'Bir Tur\' adı verilen organizasyonda Viaport Asia’nın meydanında sıralanan Camaro, Maserati, Porshe gibi milyonluk araçlar, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Bir turunun 99 TL’ye hizmete sunulduğu organizasyonda, araçlarla tur atma imkanı tanınıyor. İlerleyen günlerde lüks araç araç sayını artıracak olan Bitur Organizasyonu Ferrari gibi markaları da ziyaretçilerin deneyimine sunacak.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ 10 SİNEMA SALONU VAR

Alışveriş merkeziden öte bir yaşam merkezi olan Viaport Asia’da toplam 254 mağaza ve binlerce araçlık otopark bulunuyor. Alışveriş merkezinin ön tarafında hem büyüklerin hem küçüklerin yoğun ilgi gösterdiği büyük bir eğlence merkezi mevcut. Viaport Asia’da yeme-içme mekanlarının yanı sıra 10 salonlu son teknoloji ile donatılmış sinema kompleksi ve bowling alanı yer alıyor.

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