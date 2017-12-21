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Ekonomi

99 TL'ye dünyanın süper otomobillerine binebilirsiniz

İSTANBUL, (DHA)- Viaport  Asia’da hizmete açılan 'Bi Tur Organizasyonu' yla hayalleri süsleyen, Maserati, Porsche ve Camaro’lar ile 99 TL’ye bir tur atabilirsiniz

21 Aralık 2017 15:44

İSTANBUL, (DHA)- Viaport  Asia’da hizmete açılan \'Bi Tur Organizasyonu\' yla hayalleri süsleyen, Maserati, Porsche ve Camaro’lar ile 99 TL’ye bir tur atabilirsiniz. Viaport  Asia’dan başlayan bu yolculukta, co-pilot eşliğinde sevdiklerinize ilginç bir  yılbaşı hediyesi verebilirsiniz. 

Türkiye’nin en eğlenceli yaşam merkezlerinden biri olan Viaport  Asia, yüzlerce mağazasıyla yeni yıl alışverişi yapmak isteyen ziyaretçilerini “Outlet” fırsatlarıyla karşılıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin en ünlü markalarının “Outlet” konsepti ile yerini aldığı Viaport  Asia’da milyonluk arabalarla kendinize ve sevdiklerinize unutulmaz bir yeni yıl hediyesi verebilirsiniz. \'Bir Tur\' adı verilen organizasyonda Viaport  Asia’nın meydanında sıralanan Camaro, Maserati, Porshe gibi milyonluk araçlar, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Bir turunun 99 TL’ye hizmete sunulduğu organizasyonda, araçlarla tur atma imkanı tanınıyor. İlerleyen günlerde lüks araç araç sayını artıracak olan Bitur Organizasyonu Ferrari gibi markaları da ziyaretçilerin deneyimine sunacak.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ 10 SİNEMA SALONU VAR

Alışveriş merkeziden öte bir yaşam merkezi olan Viaport Asia’da toplam 254 mağaza ve binlerce araçlık otopark bulunuyor. Alışveriş merkezinin ön tarafında hem büyüklerin hem küçüklerin yoğun ilgi gösterdiği büyük bir eğlence merkezi mevcut. Viaport Asia’da yeme-içme mekanlarının yanı sıra 10 salonlu son teknoloji ile donatılmış sinema kompleksi ve bowling alanı yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

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