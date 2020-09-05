99 maden sahası daha ihaleye açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 99 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek. 99 maden sahası için başvurular MAPEG'e doğrudan yapılacak. Diğer yollar ve postayla başvuru ise geçersiz sayılacak.

Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.