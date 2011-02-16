-981 TANE "ABDULLAH GÜL" VAR BURSA (A.A) - 16.02.2011 - Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 981 kişi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de 90 kişi aynı isim ve soyismi kullanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dışında, Türkiye'de aynı isim ve soyismi kullanan 981 kişi daha bulunuyor. Nüfus kayıtlarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile aynı isim ve soyismi taşıyan 90 kişi daha yer alıyor. Ülke genelinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı isim ve soyismi bir kişi daha taşırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı ad ve soyadını kullanan başka kimse yok. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dışında aynı isim ve soyismi kullanan 2 kişi daha bulunurken, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın ad ve soyadını 12, 5 Kasım 2006'da hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in isim ve soyismini ise 38 kişi daha taşıyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile aynı isim ve soyismi taşıyan kişi sayısı ise 768. -2010'DA 102 ÇOCUĞA ''RECEP TAYYİP'' İSMİ VERİLDİ- Bu arada, 2010 yılında dünyaya gelen 102 çocuğa ''Recep Tayyip'' isminin verildiği öğrenildi. ''Yusuf'', ''Mustafa'', ''Mehmet'', ''Arda'' ve ''Ahmet'' isimlerinin en fazla tercih edildiği geçen yıl, 102 ailenin yeni doğan bebeklerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini vermeyi tercih ettikleri görüldü.