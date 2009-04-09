98 yaşında, 80 torunu 24 torununun torunu var

Giresunda yaşayan ve gerçek yaşının 113 olduğunu iddia eden Güller Türksever'in 80 torunu, 24 torununun torunu var.



Merkeze bağlı Sayca köyünde yaşayan Güller Türksever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 çocuğundan 4'ünün hayatta olduğunu, 80 torunu, 24 de torununun torunu olduğunu belirterek, ''Sağlığım yerinde, sadece yaşlılıktan dolayı şikayetim var. Kulaklarım da ağır işitiyor'' dedi.



Uzun yaşamasının sırrının stresten uzak bir yaşam sürmesi olduğunu ifade eden Türksever, şöyle konuştu:



''Nüfusa geç yazıldım, gerçek yaşım 113'tür. Ben öyle hesaplıyorum. Babam Çanakkale Savaşı'nda şehit oldu. Babamın bize 3 ay sonra künyesi geldi. 23 yaşında evlendim. 6 çocuğum oldu. Bunların 2'si öldü. Tüm çocuklarımdan 80 torun, 24 torunumun torunu var. Torunumun torunlarının hepsi de Almanya'da yaşıyor. Ben sadece kışın, 2-3 ay gibi kent merkezinde büyük kızımın yanında kalıyorum.''



Stresten uzak durun



Bu yaşta olmasına rağmen yılın büyük bir bölümünü 48 yıldır kimseye ihtiyaç duymadan yalnız yaşadığını belirten Türksever, uzun yaşamasının sırrını şöyle anlattı:



''Bahar geldi, yine köyümdeki evimde yalnızım. Son 3 seneye kadar orucumu da tutuyordum, şimdi yaşlılıktan tutamıyorum. Uzun yaşamanın sırrı, stresten uzak bir yaşam ve küçük yaşlarda başladığımız ibadettir. Bu yaşıma kadar kimsenin işine karışmadım. Kimseye kızmadım, kendimi de kimseyi kızdırtmadım. Yoğurt, süt yedim. Namazımı kıldım. Her gece yatarken de Yasin Suresi'nin 10 satırını ezbere okudum. Ömrüm hep böyle geçti.''



Bazen yalnızlıktan sıkıldığını, ancak yalnız olmasının kendisini yormadığını, kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade eden Türksever, ''Ben böyle mutluyum. Son olarak geçen ay rahatsızlığımdan dolayı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tedaviye gittim. Doktorlar rahatsızlığımı yaşlılığa bağladılar. Çok yaşamak istiyorsan, hem üzülmeyeceksin hem de üzmeyeceksin '' dedi.

