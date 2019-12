-98 YAŞINDA 55 GÜN HAPİS YATTI ADIYAMAN (A.A) - 22.06.2011 - Adıyaman'da 98 yaşında cezaevine giren ve 55 gün cezaevinde yatan bu süre içinde de torunu tarafından günde üç defa bakımı yapılan Hacı Sertel, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den af bekliyor. Kimlikte yaşı 92, ancak gerçek yaşının 98 olduğu bildirilen Hacı Sertel, 2006 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyündeki evinde ruhsatsız otomatik kalaşnikof piyade tüfeği bulundurmak suçundan jandarma tarafından adliyeye sevk edildi. Besni Asliye Ceza Mahkemesi Hacı Sertel'e 4 yıl 2 ay ceza verdi. Hacı Sertel, cezayı bozdurmak için temyize gitti. Aradan geçen 4 yılın sonunda Yargıtay mahkeme kararını onayladı. 98 yaşındaki Sertel, ilk olarak adliyeye daha sonra cezaevine gönderildi. Hacı Sertel'in torunu Şükrü Sertel, yatalak ve kendi ihtiyaçlarını gideremeyen dedesine bakmak için her gün cezaevine gitti. Burada dedesinin temizliğini ve bakımını yapan Şükrü Sertel, gidemediği günlerde cezaevinde yatan başka bir mahkum Hacı Sertel'in bakımını üstlendi. Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde koğuşa konulan 98 yaşındaki Hacı Dede'nin, gözleri görmediği, kalp yetmezliği bulunduğu, kulaklarının duymadığı ve ayaklarının tutmadığına dair Adıyaman Devlet Hastanesi'nden rapor alındı. Hacı Sertel'in yaşlı olması ve kendi bakımını yapamadığı gerekçesiyle akrabaları tarafından alınan rapor adli makamlara sunuldu. Ancak bu raporların yetersiz olduğunu belirten yetkililer, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Bunun üzerine cezaevinden alınan yaşlı mahkum, ambulansla jandarma nezaretinde Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu, yaşlı mahkumun cezaevinde yatamayacak derece hasta olduğunu belirten raporunu göndermesinin ardından, 55 gün boyunca cezaevinde kalan Hacı Sertel'in cezasının 3 ay ertelenmesine karar verildi. -''CUMHURBAŞKANIMIZ HALİMİZİ GÖRSÜN''- Şükrü Sertel, dedesi Hacı Sertel'in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedilmesini istiyor. Cezası ertelenen ve evine getirilen Hacı Sertel'in yakınları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den gelecek iyi haberi bekliyor. Dedesinin bakıma muhtaç olduğunu belirten Sertel, ''Dedem bakıma muhtaç olduğu için her gün altını temizliyor, altına bez bağlıyorduk. Ben olmadığımda cezaevinde mahkum Evren Evrensel bakıyordu. Cumhurbaşkanımızın bu halimizi görmesini istiyoruz. 98 yaşındaki bir kişinin cezaevinde yatması ne kadar doğru'' dedi. Dedesi Hacı Sertel'in hayatta kalan çocuklarının olmadığını, sadece torunlarının bulunduğunu anlatan Sertel, şöyle konuştu: ''Dedem 98 yaşında bir insan. Hayatta çocuklarından kimse kalmadı. Sadece biz torunları varız. Dedeme zaten evde de eşim bakıyor. Dedemin gözleri görmüyor, kulakları duymuyor ve ayakları da tutmuyor. Adıyaman ile bizim köyün mesafesi 55 kilometre olduğu için ben günlük gidip geliyorum. Her gün hapishaneye gidip altını değiştiriyordum. Ayrıca diğer ihtiyaçlarını da gideriyorum. Şu an cezamız 3 ay ertelendi. Çok mağdur durumdayız. Ben Kıbrıs'a çalışmaya gidiyorum. Yılın 9 ayını Kıbrıs'ta çalışarak geçiriyorum. Dedeme hapishanede kim bakacak? Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, ne olur Sayın Cumhurbaşkanım dedemin suçunu affetsin. Ayrıca cezaevi yönetimine, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısına ve diğer yetkililere göstermiş oldukları kolaylıktan dolayı çok teşekkür ediyorum.'' Hacı Sertel'e bakan Şükrü Sertel'in eşi Feride Sertel ise ''Dedemiz çok bakıma ihtiyacı olan bir insan. İhtiyacını söyleyemiyor bile. Evde onun bakımını yapmak ne kadar zor olsa da hapishane de daha da zordur. Yine burada ben bakabiliyorum. Orada kim bakacak ? Gördüğünüz gibi yemek bile yiyemiyor. Biz devletimizin sahip çıkmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan af bekliyoruz'' diye konuştu. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül de 98 yaşındaki Hacı Sertel'in evinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik kalaşnikof piyade tüfeği ve mermilerinin bulunduğunu, bu nedenle ceza aldığını söyledi. Çetingül, Sertel'in cezası Yargıtay'da onaylanınca cezaevine konulduğunu belirterek, ''55 gün cezaevinde yattı. Daha sonra Adlı Tıp Kurumundan rapor geldi. Hasta olduğu için cezası 3 ay ertelendi. Hastanın affedilmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yazı gönderdik'' dedi.