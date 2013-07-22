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Yaşam

98 Türk TIR sürücüsü 24 gündür rehin

98 Türk TIR soförünün, Mısır ve Suudi Arabistan'dan dönerken, Port Said Limanı'nda rehin alındıkları iddia edildi

22 Temmuz 2013 16:12

SİSA Gemi İşletmeciliği'ne ait RO-RO gemileri ile İskenderun Limanı'ndan Mısır'a ve Suudi Arabistan'a giden TIR'ların, dönüş yolunda, Port Said Limanı'nda rehin alındıkları ileri sürüldü.
 

Pasaportlarına el konuldu

 
İddiaya göre, SİSA'nın 1 milyon 500 bin dolarlık borcu nedeniyle şoförlerin pasaportlarına el konuldu.
 
Kendilerini Türkiye'ye geri getirecek geminin gelmemesi nedeniyle limanda kaldıklarını söyleyen TIR şoförü Ahmet Ekenel, "Gemiyi beklerken, başka bir sürprizle karşılaştık. SİSA'nın Port Said'de bulunan acente yetkilileri, şirketten 1 milyon 500 bin dolar alacakları olduğunu söyleyerek, bizi bir süre oyaladı. İtirazımızı yaptık ama sonuç alamadık, daha sonra da güvenlik güçleri aracılığı ile pasaportlarımızı aldılar ve bizim Mısır'da rehin tutulduğumuzu söylediler" dedi.
 

'Paramız bitti; açlık çekiyoruz'

 
98 kişi olduklarını ve rehin kaldıkları süre içerisinde paralarının da tükenmesi üzerine açlık çektiklerini, durumlarını konsolosluğa ilettiklerini anlatan Ekenel, "24 gündür Mısır'dayız. Paramız da bitti. Artık açlık çekiyoruz. Konsolosluktan bir görevlinin getirdiği kumanya bize kumanyalarla ayakta duruyoruz" diye konuştu.
 
Türk yetkililerinden yardım istediklerini belirten Ekenel şöyle konuştu:
 
"SİSA, Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığı teşvikle deniz seferleri yapıyor. Şirketin borcu yüzünden bizleri burada bıraktılar. Hem ortada gemi yok, hem de pasaportlarımıza el konuldu. Hadi bizi bir kenara bırakın, ailelerimiz de perişan oldu. Bir an önce yurdumuza, evimize dönmek istiyoruz."
 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Ortadoğu Sorumlusu Hamit Şanverdi, Türk TIR sürücüleri ile sürekli irtibat halinde olduklarını ve rehin tutuldukları Mısır'dan Türkiye'ye dönebilmeleri için gerekli girişimleri yaptıklarını söyledi.
 
SİSA Denizcilik firması yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini bildirdi.

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