97 kişinin öldüğü uçaktan kurtulan 2 kişiden biri olan Zübeyir yanan Airbus'tan kaçışını anlattı

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Dün Pakistan'ın Karaçi kentine çakılan ve 97 kişinin ölümüne sebep olan yolcu uçağından kurtulan iki kişiden biri olan Muhammed Zübeyir, yanan uçaktan nasıl kaçtığını anlattı.

"Görebildiğim tek şey duman ve ateşti" diyen mühendis Zübeyir, "Her taraftan çığlıklar geldiğini duyabiliyordum. Çocuklar ve yetişkinler... İnsanları göremiyordum, sadece çığlıklarını duyuyordum" ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarını Goe News'a anlatan Zübeyir, "Kemerimi açtım ve bir ışık gördüm. Işığa doğru yürüdüm. Güvenli noktaya ulaşmak için 3 metreden atlamak zorunda kaldım" diye konuştu.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı dün iki başarısız iniş girişiminden sonra içindeki 99 kişiyle beraber Karaçi şehrinde apartmanların bulunduğu bir bölgeye çakıldı.

Karaçi'deki hastanedeki yatağından konuşan Zübeyir, ilk başarısız iniş girişiminden 10 dakika sonra pilotun bir anons geçerek tekrar inmeyi deneyeceklerini söylediğini, ardından iniş yapmaya çalışırken uçağın çakıldığını söyledi.

Uçak, 99 yolcusunun 97'sine mezar oldu. Zübeyir'le birlikte kazadan kurtulan diğer yolcunun Punjab Bankası'nın Başkanı Zafer Mesud olduğu açıklandı. Mesud'un "kırıkları olduğu ancak bilincinin açık olduğu" belirtildi.

Uçağın çakıldığı bölgedeki can kayıplarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.