-97 YIL ARADAN SONRA İLK TERAVİH NAMAZI VAN (A.A) - 01.08.2011 - Eski Van şehrinde Mimar Sinan tarafından yaptırılan Hüsrevpaşa Camisi'nde, 97 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılındı. Eski Van şehrindeki Ortakapı Mahallesi'nde, Mimar Sinan tarafından 1567 yılında Van Beylerbeyi Koca Hüsrev Paşa adına inşa edilen ve Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük bölümü tahrip olan Hüsrevpaşa Camisi, yapılan restorasyonun ardından hem ibadete açıldı hem de inanç turizmine kazandırıldı. Ramazan ayı süresince ibadete açık kalacak olan camiye gelen Vali Münir Karaloğlu ile AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Fatih Çiftçi ve vatandaşlar, 97 yıl aradan sonra ilk teravih namazını camide kıldı. Namazın ardından cami avlusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlilerince vatandaşlara irmik helvası ve şerbet ikramı yapıldı. Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüsrevpaşa Külliyesi'nin cami kısmında yapılan restorasyonun 2007 yılında tamamlandığını anımsatarak, medrese, imarethane ve saray kapısında geçen yıl başlayan restorasyon çalışmalarının ise tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Restorasyonun ardından ibadete açılan camide her hafta cuma namazı kılındığını vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu: ''Tarihi Van şehrinin en önemli eserlerinden biri olan Hüsrevpaşa Külliyesi'nde 97 yıl sonra ilk teravih namazının kılınıyor olması bizi duygulandırdı ve heyecanlandırdı. Eski Van şehrinde bunun gibi çok önemli eserler bulunuyor. Burayı tekrar ayağa kaldırarak yaşanılan bir mekan haline getirmemiz gerekir. Bu şehrin bizim üzerimizde böyle bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Bütün Van halkını Ramazan ayı boyunca burada yapılacak olan etkinliklere davet ediyorum.'' AK Parti Van Milletvekili Fatih Çiftçi de 97 yıl aradan sonra camide yeniden teravih namazı kılınmasının güzel bir duygu olduğunu bildirerek, caminin ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.