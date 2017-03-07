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BBC Türkçe

97 yaşındaki ikiz kızkardeşler düşerek öldü

ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Barrington kentinde, 97 yaşındaki ikiz kızkardeşler dondurucu soğukta, evlerinin önünde düşerek öldü

07 Mart 2017 19:49

ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Barrington kentinde, 97 yaşındaki ikiz kızkardeşler dondurucu soğukta, evlerinin önünde düşerek öldü.

Polis yetkililerine göre, Cuma gecesi akşam yemeğine gittikleri 89 yaşındaki kızkardeşlerinden dönen Martha Young Williams ve Jean Young Haley adlı ikizler evlerinin önünde dengelerini kaybederek düştü.

Ertesi gün komşularının fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan Williams ve Haley kurtarılamadı.

Polise göre, önce Williams düştü. Haley de ambulans çağırmaya giderken, garajın paspasına takıldı.

Kadınların donarak öldükleri tahmin ediliyor.

Barrington kentinde hafta sonu sıcaklık eksi 11 dereceye düşmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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ABD Rhode IslandBarringtonRhode IslandCumaMartha Young WilliamsJean Young HaleyWilliamsHaley

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