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Yaşam

97 SURİYELİ DAHA TÜRKİYE'YE GEÇTİ YAYLADAĞI (A.A)

09 Haziran 2011 02:02

-97 SURİYELİ DAHA TÜRKİYE'YE GEÇTİ YAYLADAĞI (A.A) - 08.06.2011 - Suriye'nin Türkiye sınırına yakın köylerinde yaşayan ve ülkelerindeki olaylardan kaçtıklarını iddia eden, biri yaralı 97 Suriyelinin daha, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden Türkiye'ye geçtikleri bildirildi. Alınan bilgiye göre, Suriye sınırına yakın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi köyünden Türkiye'ye giriş yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 96 kişi, minibüslerle ilçede kurulan çadır kente götürülerek buraya yerleştirildi. Yaralı olan bir Suriyeli de Antakya Devlet Hastanesine gönderildi. Bu arada, bugün Türkiye'ye geçerek çadır kente yerleştirilenlerin sayısının 448'ye çıktığı öğrenildi. Yayladağı ilçesinde bulunan çadır kentte halen 666 kişinin kaldığı, bugün gelenler için 20 çadırın daha kurulduğu ve toplamda 100 çadırın bulunduğu, yeni gelenler olması halinde bu sayının artırılabileceği öğrenildi. Çadır kentte kalanların sağlık kontrollerinden geçirildiği ve yemek dağıtıldığı bildirildi.

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