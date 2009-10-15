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97 Bin TL ödemezse hapse girecek!

Daha önce Tek Faktoring A.Ş.'ye olan borcu nedeniyle icralık hale gelen Uğur Yücel, çek miktarı kadar para cezasına çarptırıldı.

15 Ekim 2009 03:00

Daha önce Tek Faktoring A.Ş.'ye olan borcu nedeniyle icralık hale gelen Uğur Yücel, çek miktarı kadar para cezasına çarptırıldı.

Usta oyuncu Uğur Yücel'in başı dertten kurtulmuyor. Daha önce Tek Faktoring A.Ş.'ye olan borcu nedeniyle icralık hale gelen Yücel, bir darbe daha yedi.

Ünlü oyuncunun kendilerine verdiği 97 bin TL'lik çekin karşılıksız çıktığını öne süren Tek Faktoring A.Ş. yetkilileri, mahkemeye başvurmuştu. Şişli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yücel, çek miktarı kadar para cezasına çarptırıldı.

Oyuncu, para cezasını ödemediği takdirde hapis cezasına çarptırılacak. Akşam gazetesinin haberine göre; bu kararla hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Yücel'e ikinci kötü haber de geldi. Verilen para cezasının taksitlendirilemeyeceğine hükmeden mahkeme, oyuncunun 1 yıl süreyle bankalarda hesap açmasına da yasak getirdi.

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