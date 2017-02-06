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Ekonomi
Deutsche Welle

97 Amerikan şirketinden vize yasağına tepki

Amerikan teknoloji şirketleri Başkan Trump'un vize kararnamesinin ekonomiye zarar vereceğini duyurdu. Trump'un iptal kararına yaptığı itiraz reddedildi.

06 Şubat 2017 14:59

Aralarında Microsoft, Apple, Facebook ve Google gibi teknoloji devlerinin de bulunduğu 97 Amerikan şirketi Başkan Donald Trump'un vize ambargosuna itiraz etti. San Francisco'daki bir mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde Başkan Trump'un 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına koyduğu geçici ABD'ye giriş yasağına karşı çıkıldı.

Ebay, Intel, Netflix, Twitter, Levi Strauss ve Uber şirketlerinin de desteklediği itiraz dilekçesinde göçmenlerin ABD'ddeki inovasyon çalışmalarına önemli katkıların olduğu ve başkanlık kararnamesinin ayrımcı nitelik taşıdığı belirtildi. Washington ve Minnesota eyaletlerinin başvurusu üzerine Seattle'deki yetkili hakim uygulamayı durdurmuş, Trump yönetiminin ABD'ye giriş yasağı önündeki engelin kaldırılması için yaptığı itiraz da San Francisco temyiz mahkemesi tarafından reddedilmişti. Mahkeme tarafların gerekçelerinin değerlendirilmesine karar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ocak ayı sonlarında Irak, İran, Libya, Yemen, Suriye, Somali ve Sudan vatandaşlarının 90 gün süreyle ABD'ye girişlerini yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. Kararnamede dünyadaki bütün göçmenlere 120 gün sürreyle vize ambargosu uygulanması ve ABD'ye giriş yasağının Suriyeliler için ise süresiz geçerli olması yer almaktaydı. Vize ambargosu, göçmenlerin önemli rol oynadığı Amerikan teknoloji şirketlerinin tepkisine yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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