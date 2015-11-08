966 gün sonraki İzmir derbisinde Karşıyaka son dakika golüyle Göztepe'yi devirdi

PTT 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde 966 gün sonra İzmir derbisinden Karşıyaka ile Göztepe karşılaştı. Karşıyaka, maçın 89. dakikasında eski Galatasaraylı Engin Baytar'ın bulduğu gole 1-0 galip ayrıldı.

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan ve saat 13:30'da başlayan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti.

Maçtan önemli dakikalar şöyle:

1. dakika: İlk köşe vuruşunu Karşıyaka kullandı.

8. dakika: İki takımda pozisyon üretmeye çalışsa da henüz iki kalede de tehlike bir pozisyon yok.

12. dakika: Çağlar'ın kullandığı serbest vuruşta Duric topa istediği gibi vuramadı ve top auta gitti.

14. dakika: Göztepeli oyuncu Erkan orta sahada Necati'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

16. dakika: Gökhan Karaden'iz şutunu kaleci Aghayev zor uzaklaştırdı. Dönen topta Karşıyaka savunması topu kornere gönderdi.

24: dakika: Göztepe'de Barış yaptığı sert müdahele sonrasında Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kart gördü.

31. dakika: Tugay'ın çektiği şutta top farklı şekilde auta gitti.

38. dakika: Göztepe atağında Gökhan ceza sahasına güzel girdi ancak son rakibinden kurtulamadan yere düştü ve pozisyonunu kaybetti.

42. dakika: Maçın en net pozisyonu kaçtı! Gökhan Ünal, Göztepe ceza sahası içinde kendisine gelen uzun pası çok iyi kontrol etti ancak son vuruşu çok kötü yaptı ve top farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

45. dakika: İlk yarıda gol sesi çıkmadı! 0-0

46. dakika: İkinci yarı başladı.

50. dakika: Necati'nin sağ çaprazdan vurduğu topta Gökhan Ünal 6 pas içinde topu ıskaladı ve pozisyonun devamında sol ayağını direğe çaptı.

51. dakika: Cüneyt Çakır, Gökhan Ünal'ın tedavisi için sahaya sedye çağırdı.

54. dakika: Gökhan Ünal sakatlığı yüzünden oyuna edvam edemedi ve yerine Engin Baytar dahil oldu.

57. dakika: Maah ve Çağlar arasındaki mücadelede Maah penaltı kararı bekledi ancak Cüneyt Çakır faul kararını Karşıyaka'dan yana verdi.

58. dakika: Gökhan Ünal dizini direğe vurduğu için oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tecrübeli golcünün dizinde açılma olduğu ve dikiş atılacağı bilgisi verildi.

59. dakika: Göztepe atağında Maah, sağ kanattan yerden yaptığı ortada Gökhan Karadeniz müsait pozisyonda köt übir vuruş yaptı ve top farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

65. dakika: Gökhan Karadeniz'in kullandığı müthiş frikikte Aghayev topa son anda müdahele etti ve direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

68. dakika: Gökhan Karadeniz hemen hemen aynı noktadan yine serbest vuruş kullandı savunma top ukornere gönderdi.

70. dakika: Maah'ın ceza sahası içinde çektiği şutu Amisulashvili kale ağzından uzaklaştırdı.

72. dakika: Karşıyaka'da Çağlar'ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top kornere gitti.

73. dakika: Ömer Can'ın kullandığı köşe vuruşunda Amisulashvili'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

74. dakika: Göztepe'de Maah'ın yerine oyuna Mehmet Erdem dahil oldu.

77. dakika: Necati Ateş sol taraftan ceza sahası içine girdi, topu ortaya çevirmek isterken Göztepe savunması topu kornere gönderdi.

85. dakika: Necati Ateş taca çıkan top sonrası tacın Göztepe'ye verilmesi sonrası 4. hakeme sert bir şekilde itiraz etti ve 'Topa ben deymedim' dedi.

85. dakika: Necati Ateş'in güzel pasında sağ tarafta topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Engin Baytar'ın şutunu Oğuzhan uzaklaştırdı.

89. dakikada: ENGİN BAYTAR ATTI! KARŞIYAKA 1-0 GÖZTEPE

90. dakika: Engin Baytar gol sevincinde formasını çıkarttığı için Cüneyt Çakır, tecrübeli isme sarı kart gösterdi.

966 gün sonra karşılaştılar!

İzmir'in iki ezeli rakibi Karşıyaka ile Göztepe, yarın 966 gün sonra karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'ndaki mücadele kulüpler ve İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla saat 13.30'da başladı. Derbiyi Türkiye'nin dünya çapındaki en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun yönettti.

Fatih Terim izledi

Müsabakayı, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Ali Erten ile Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yan yana izledi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de takip ettiği karşılaşmayı İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da seyretti.

Hakem Cüneyt Çakır

Bu sezon PTT 1. Lig'de ilk maçına çıkan hakem Cüneyt Çakır, Göztepe'nin en son Süper Lig'de yer aldığı 2002-2003 sezonunda 27 Nisan 2003'te Trabzonspor ile oynadığı maçı yönetmişti.

Tecrübeli hakem, Karşıyaka'nın ise 6 Nisan 2013'teki Çaykur Rizespor yaptığı müsabakada düdük çalmıştı.