964 Ferrari'yle geçit töreni rekoru

İngiltere Silverstone’daki Ferrari Sürüş Günleri etkinliğine 964 otomobilin katılmasıyla gelmiş geçmiş en büyük Ferrari geçit töreni dünya rekoru kırılmış oldu.



Geçit, 2008’de Japonya’nın Fuji Speedway pistinde elde edilmiş 490 otomobillik rekoru tarihe gömdü.

İzleyiciler için olağanüstü bir gösteri olan geçit töreni, yeni F12 Berlinetta da dâhil olmak üzere bütün Ferrari yol otomobili yelpazesini içeriyordu.

Geçit töreninin başını çeken Ferrari F1 sürücüsü Felipe Massa şöyle dedi:

“Burada, tek bir yarış pistinde bu kadar fazla otomobilin bir araya getirildiği, bütün ‘Şahlanan At’ hayranları için benzersiz bir gösteri oluşturan böyle özel bir etkinlikte olmak benim için büyük bir onur.”

Geçit töreninin kanıtlarını Guinness World Records Limited Komisyonu’na sunan Ferrari rekorun bu hafta içinde onaylanmasını bekliyor.