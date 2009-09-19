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Yaşam

'96 yaşındaki mahkûma bakamayız'

Tayvan'da bir cezaevi, ''bakamayız'' diye 96 yaşındaki mahkumu cezaevine kabul etmedi.

19 Eylül 2009 03:00

Tayvan'da bir cezaevi, ''bakamayız'' diye 96 yaşındaki mahkumu cezaevine kabul etmedi.

Apple Daily gazetesindeki haberde, Tayvan Demiryolları İdaresi'nden emekli olan Sun Hsin-ming'in idareye ait bir odayı yasa dışı biçimde işgal ettiği gerekçesiyle 3 ay hapse mahkum edildiği belirtildi.

Haberde, demiryolları emeklisinin ülkede ceza alan en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, Sun Hsin-ming'in hapse girmesin diye verilen para cezasını değil ''kurbanı olduğu adaletsizliği kınamak için'' hapse girmeyi tercih ettiği kaydedildi.

Bunun üzerine başkent Taipei'deki cezaevine gönderilmesine karar verilen yaşlı adamın, ''bu yaştaki bir mahkuma bakma olanağımız yok'' diyen cezaevi tarafından kabul edilmediği ve savcılığa geri gönderildiği ifade edildi.

Habere göre, emekli demiryolu çalışanı, cezasını Taichung kentinde, mahkumlar için kullanılan bir hastanede çekecek.

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