96 kişinin öldüğü stat faciasında 28 yıl sonra yargılama kararı

İngiltere'de 28 yıl önce yaşanan ve ülke tarihindeki en büyük facialardan olan Hillsborough ile ilgili geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında, maçın güvenliğinden sorumlu emniyet yetkilisi David Duckenfield'ın yanı sıra, 5 kişi hakkında daha dava açıldı.

İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetlerinden (CPS) yapılan açıklamada, Duckenfield'ın, büyük ihmal sonucu 96 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulduğu belirtilirdi.

Hakkında dava açılan bir diğer polis yetkilisi Norman Bettison da "olayın ardından yalan beyanda bulunmak" ile suçlanırken, diğer 4 kişiye yöneltilen suçlamalar ise "Sağlık ile Güvenlik Yasası'nı ihlal etmek", "yargı sürecini etkilemek" ve "görevi kötüye kullanmak".

Davalarla ilgili ilk duruşma 9 Ağustos'ta görülecek. Liverpool ile Nottingham Forest takımları arasında 15 Nisan 1989'da Sheffield'daki Hillsborough Stadı'nda oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçında, polisin stat kapılarını açması nedeniyle tribünde kargaşa çıkmıştı. Kargaşada, 96 taraftar ezilerek ölmüş, yüzlerce taraftar da yaralanmıştı.