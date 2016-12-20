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15 Temmuz Darbe Girişimi

96 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

Başkanvekili Yılmaz, böylelikle darbe girişiminin ardından toplam 3 bin 817 hakim ve savcı hakkında ihraç veya açığa alma işlemi yapıldığını kaydetti

20 Aralık 2016 15:45

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında gözaltı kararı verdiği 96 hakim ve savcıyı daha görevden uzaklaştırdıklarını bildirdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, HSYK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 97 hakim ve savcı hakkında başlattığı soruşturma kapsamında, 96 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdıklarını söyledi.

Yılmaz, Ankara, İstanbul ve çeşitli illerde görev yapan 97 hakim ve savcı arasındaki bir kişiye, emekli olduğu için HSYK tarafından işlem yapılmadığını belirtti.

İsimleri 'FETÖ' soruşturması itirafları ve delillerle belirlendi

HSYK Başkanvekili Yılmaz, açığa alınan 96 hakim ve savcının isminin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında alınan itiraflar ve toplanan diğer deliller üzerine belirlendiğini ifade etti.

Kurulun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 bin 530 hakim ve savcı hakkında ihraç kararı verdiğini belirten Yılmaz, bunlardan 3 bin 261'i hakkındaki ihraç kararının kesinleştiğini bildirdi.

Yılmaz, ihraç edilen 269 hakim ve savcı hakkındaki kesinleşme sürecinin devam ettiğini, bugün açıklanan 96 kişi dahil toplam 287 hakim ve savcı hakkında da görevden uzaklaştırma kararı alındığını dile getirdi.

Başkanvekili Yılmaz, böylelikle darbe girişiminin ardından toplam 3 bin 817 hakim ve savcı hakkında ihraç veya açığa alma işlemi yapıldığını kaydetti.

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