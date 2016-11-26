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Spor

96 dakika oynadı, 110 bin Euro aldı

Bursaspor karşısında son 5 dakikada oyuna giren Hamit Altıntop, 27 bin 500 Euro prime hak kazandı

26 Kasım 2016 15:34

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hamit Altıntop, bu sezon 4 karşılaşmada sahaya ayak bastı, bu maçlar sonunda kazandığı maç başı primi 110 bin Euro oldu.

Galatasaray'la maç başı sözleşmesi bulunan Hamit Altıntop, 90. dakikada oyuna girdiği Bursaspor maçında da primi kaptı

Bursaspor karşılaşmasında 90. dakikada Wesley Sneijder'ın yerine oyuna giren Hamit Altıntop, kalan 5 dakikada oynayarak 27 bin 500 euroluk primin sahibi oldu.

Bu sezon Sarı-kırmızılı formayı dört karşılaşmada 96 dakika giyen 33 yaşındaki oyuncu, 110 bin Euro da hak etti.

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