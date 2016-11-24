Hamit Altıntop Tuzlaspor'u satın alıyor!

Türk ve Alman futboluna damga vurmuş Hamit Altıntop, Yıldıray Baştürk, Murat Erdoğan, Ümit Davala, Ömer Erdoğan ve Cihan Haspolatlı 2. lig ekiplerinden Tuzlaspor'u satın almak için masaya oturdu.

Faal futbol hayatını Galatasaray'da sürdüren Hamit Altıntop'la birlikte yeşil sahalara veda eden Davala, Erdoğan, Baştürk ve Haspolatlı'nın Tuzlaspor'un Ankaragücü ile oynayacağı lig maçından sonra resmi işlemler için Tuzla Belediye Başkanı ile bir araya gelip satış işlemini sonlandıracakları öğrenildi.

Öncelikle hedeflerinin Türkiye'deki ve Avrupa'daki gurbetçi gençleri Türk futboluna ve kulüplere kazandırmak olduklarını söyleyen Murat Erdoğan (üstte), "Böyle bir hayalimiz var. Hedefimiz öncelikle Türk futboluna hizmet etmek. Milli takıma oyuncu kazandıran bir kulüp olmak. Elbetteki bunu yarışmacı takım olarak yapmakta mümkün" dedi.

Giray Bulak da teklif götürdü

Bu arada bir süredir eski futbolcuların yürüttüğü bu organizasyondan bağımsız olarak Türk futbolunun önemli isimlerinden Giray Bulak'ın da yine Tuzlaspor için satın alma girişiminin olduğu ortaya çıktı.

Bulak'ın da yine bazı eski futbolcular ve iş adamlarıyla Tuzlaspor konusunda teklif götürdüğü belirtildi.