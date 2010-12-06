-96 BRANŞTAN ÖĞRETMEN ATANDI ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, bugün gerçekleştirilen atama için 96 branştan başvuru alındığını, ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda en fazla sınıf öğretmenliği olmak üzere okul öncesi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, rehber öğretmenlik ve Türk dili ve edebiyatı branşlarından öğretmen alınacağını söyledi. Bakan Çubukçu, Milli Eğitim Bakanlığının, 29 bin 347 kadroya öğretmen ataması dolasıyla MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenen törende, bilgi toplumunun bireylerini yetiştirecek öğretmenlerin nitelikli, kendini sürekli yenileyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan ve bu teknolojiden eğitim süreçlerinde başarılı bir şekilde yararlanan kişiler olması gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra öğretmenlerin bilgilerini sürekli güncellemelerinin ve yaşam boyu öğrenme konusunda iyi bir rehber ve rol model olmasının zorunluluğuna işaret eden Çubukçu, ''Bugün artık bilgi elde etmeyi öğretmenle sınırlamak, onu dört duvar arasına hapsetmek mümkün değil. Dolayısıyla öğretmenlerden artık bilgi aktarmasını değil, öğrencilerine bilgiye ulaşma, anlama, analiz etme ve problem çözme becerilerini kazandırmalarını bekliyoruz'' dedi. Kadrolu öğretmenliğe atanan sözleşmeli öğretmenlerden boşalan pozisyonlara yeniden sözleşmeli öğretmen görevlendirileceğini kaydeden Çubukçu, adayların başvurularını 23-29 Aralık 2010'da yapacaklarını ve atamaların 31 Aralık 2010'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Çubukçu, ayrıca 47 kadroya da engelli öğretmen ataması yapılacağını, başvuruların 7-17 Aralık 2010 tarihleri arasına alınacağını, 20 Aralıkta da bilgisayar kurası çekileceğini duyurdu. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasının, eğitimin diğer basamaklarının da kalitesini etkileyeceğini, bu nedenle bu branşı çok önemsediklerine işaret eden Çubukçu, okul öncesi eğitimde net okullaşma oranını 2014 yılı sonuna kadar yüzde 70'in üzerine çıkarmayı, 5 yaş grubundaysa 2012'de yüzde 100 okullaşmayı hedeflediklerini anlattı. Çubukçu, şöyle devam etti: ''5 yaş okul öncesi eğitimin pilot uygulamasını bu eğitim öğretim yılı itibarıyla 32 ilden 57 ile çıkardığımız düşünüldüğünde okul öncesine verdiğimiz ağırlığın önemi daha iyi anlaşılacaktır. 2012-2013 eğitim öğretim yılına kadar okul öncesi eğitimi kademeli olarak 81 ilimizde yaygınlaştırmış olacağız. Bundan 8 yıl önce Türkiye'nin okul öncesi eğitimde sembolik düzeylerde seyreden okullaşma oranının son 8 yılda geldiği nokta hem çocuklarımız hem de ülkemiz adına gerçek bir kazanımdır.'' Bakan Çubukçu, göreve yeni başlayacak öğretmenlere de şöyle seslendi: ''Tıpkı 20. yüzyılda olduğu gibi 21. yüzyılın Türkiye'sini şekillendirecek olan nesli sizler yetiştireceksiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseri olacaktır' diyerek öğretmenlere duyduğu güveni dile getirmiş, ayrıca öğretmenlere ülkenin geleceğini emanet etmiştir. Öğretmenlerimiz bu emaneti bugüne kadar büyük bir onurla ve inançla taşıdılar. Eğitim ailemize yeni katılan çalışma arkadaşlarımın da omuzlarına yüklenen bu sorumluluğun farkında olduklarını düşünüyorum. Her biriniz öğretmenlik mesleğine ve ülkemizin yarınlarına hem kendinizi hem de öğrencilerinizi yenileyerek, yetiştirerek katkıda bulunacaksınız.'' Çubukçu'nun konuşmasının ardından salonda bulunan öğretmen adaylarından birer numara söylemeleri istenerek kura işlemi başlatıldı. Bu arada, atamasına göre taban puanlar müzik öğretmenliğinde 57.6, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinde 81.4, Türkçe öğretmenliğinde 86.2, beden eğitimi öğretmenliğinde 75.2, matematik öğretmenliğinde 88.7 olarak belirlendi. Atamalar, MEB'in ''http://personel.meb.gov.tr'' internet adresinden öğrenilebilecek.