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Spor

957 maçlık kariyerinde ilk; Ibrahimovic kendi kalesine gol attı!

24 Ekim 2021 01:00

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan'ın Bologna deplasmanında kazandığı maçta Zlatan Ibrahimovic kariyerinde bir ilki yaşadı.

Milan, Bologna karşısında 4-2 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

Namağlup yolunda devam eden Milan'dan Zlatan Ibrahimovic attığı gollerle kariyerinde bir ilki yaşadı. 

40 yaşındaki yıldızın 49. dakikada kendi kalesine attığı gol, 957 maçlık kariyerinde kendi kalesine attığı ilk gol oldu.

Ibrahimovic 16. dakikada Rafael Leao'nun golüne asisti yaparken, 89'da takımının dördüncü golünü kaydetti.

Zlatan IbrahimovicIbrahimovicMilanBolognakendi kalesine
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