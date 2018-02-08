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Eğitim

95 yaşındaki Yakup dede, öğrenicilerin ilgi odağı oldu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta özel bir ilköğretim okulunda sosyal bilinci geliştirme amacıyla düzenlenen 'Dersimiz İnsanlık' adlı programa katılan Yakup Koçyiğit (95), öğrencilerin ilgi odağı oldu

08 Şubat 2018 15:53

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta özel bir ilköğretim okulunda sosyal bilinci geliştirme amacıyla düzenlenen \'Dersimiz İnsanlık\' adlı programa katılan Yakup Koçyiğit (95), öğrencilerin ilgi odağı oldu.
Kent merkezindeki özel bir ilköğretim okulunda sosyal bilinci geliştirme kapsamında \'Dersimiz İnsanlık\' konulu program düzenlendi. Program kapsamında Tokat Huzurevi\'nde kalan Yakup Koçyiğit (95), Selahattin Kurt (65) ve Duran Dirican (68) okula davet edildi. Bir ders boyunca öğretmenlik yapan huzurevi sakinleri, beyaz önlükle girdikleri sınıflarda öğrencilerle sohbet etti. 
7/A sınıfına giren Yakup Koçyiğit, öğrencilere okumaları yönlerinde öğütler vererek, kendisinin imkanı olmadığı için eğitimini sürdüremediğini anlattı. Öğrenciler tarafından yakın ilgi gören huzurevi sakinleri, duygu dolu anlar yaşarken, kısa süreliğine de olsa öğretmen oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Program sonunda derse katılan Koçyiğit, Kurt ve Dirican\'a plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi. Yakup Koçyiğit, hayatı boyunca ilk defa plaket aldığını söyledi.
Güzel bir deneyim olduğunu belirten öğrencilerden İnci Duman, \'\'Dedelerimizin bugün hayat tecrübelerinden faydalandık. Bizler de yaşlılarımızı huzur evinde ziyaret edeceğiz\'\' dedi.
Okul Müdürü Ahmet Yılmaz ise sosyal bilinci geliştirme kapsamında program düzenlediklerini ifade ederek, \'\'Huzurevinden çok değerli 3 yaşlımızı getirdik. Bu yaşlılarımız öğrencilerimiz ile hayat derslerini paylaştılar. Öğrencilerimizden aldığımız izlenimlere göre çok güzel bir etkinlik oldu\'\' dedi.

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