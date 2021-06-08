95 yaşında yeniden evlenen çift, hem doğum günlerini hem de evliliklerini kutladı

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Her ikisi de 95 yaşında olan ve 60 yılı aşkın evliliklerinden sonra iki kez dul kalan Joy Morrow-Nulton ve John Shults Jr., evliliklerini ve 95. doğum günlerini kutladılar. 22 Mayıs'ta sade bir törenle evlenen çift ve sevenleri, 95. doğum günlerini kutlamak için yeniden bir araya geldi.

The New York Times'ın haberine göre, 2019'un sonuna kadar, Morrow-Nulton ve Shults, günlük rutinleri olan bir çiftti. Gündüzleri Hudson Nehri'nde yüzen tekneleri seyrederlerdi, öğlenleriyse şehirdeki çeşitli restoranlarda yemek yerlerdi.

Ancak, hayatı özellikle yaşlılar için zorlaştıran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinde, öğle yemeğinde dışarı çıkmak yerine, evde kalıp torunlarının hazırladıkları yemekleri yediler. Şubatın sonlarına doğru aşılarını oldular ve sonrasında nişanlandılar.

Nişan tarihini hatırlamakta güçlük çeken Shults: Bu bizim ilk öpücüğümüz gibi; Onun ne zaman olduğu benim için önemli değil, önemli olan olmuş olması

Nişan tarihlerini hatırlamakta güçlük çekseler de Morrow-Nulton bu tarihi günlüğüne yazmış olabileceğini düşüyor. Shults ise nişan tarihleri hakkında "Bu bizim ilk öpücüğümüz gibi. Onun ne zaman olduğu benim için önemli değil, önemli olan olmuş olması" dedi.

"Kimse hayata 95 yaşında başlamaz ama biz başlıyoruz" diyen çiftin, 22 Mayıs'taki düğünlerine 50 davetli katılmıştı. Düğünlerinden üç hafta sonra hem doğum günlerini hem de evliliklerini kutlamak isteyen çift, aile arasında yapılan bir kutlamada el ele tutuşup şarkılar söyledi.