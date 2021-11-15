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Yaşam

95 gün üst üste maraton koşarak rekor kırdı!

15 Kasım 2021 11:30

T24 Dış Haberler

ABD'nin Vermont eyaletinde yaşayan bir kadın, 95 gün boyunca bir maraton uzunluğunda koşu yaparak rekorlar kitabına girdi. 

2020'de dünyanın büyük bölümü Koronavirüs nedeniyle evlerine kapalıyken, Burlingtonlu 28 yaşındaki Alyssa Clark, koşu bandında her gün yaklaşık 42 kilometre (26.2 mil) koşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Verilen sertifikada Clark'ın "Üst üste en çok gün maraton mesafesi koşma" rekoru kırdığı yazıyor. 

Durumu "inanması güç" bulduğunu dile getiren Clark, "95 gün üst üste maraton koşma yolculuğuna başlarken bir dünya rekoru kırmayı beklemiyordum. Hala bu olduğu için biraz şoke olmuş durumdayım ve minnettarım" dedi.

Clark, 96. günde göğsünde ağrı hissettikten sonra durmak zorunda kaldığını, daha sonra kendisinin ve eşinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

 

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