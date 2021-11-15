95 gün üst üste maraton koşarak rekor kırdı!

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ABD'nin Vermont eyaletinde yaşayan bir kadın, 95 gün boyunca bir maraton uzunluğunda koşu yaparak rekorlar kitabına girdi.

2020'de dünyanın büyük bölümü Koronavirüs nedeniyle evlerine kapalıyken, Burlingtonlu 28 yaşındaki Alyssa Clark, koşu bandında her gün yaklaşık 42 kilometre (26.2 mil) koşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Verilen sertifikada Clark'ın "Üst üste en çok gün maraton mesafesi koşma" rekoru kırdığı yazıyor.

Durumu "inanması güç" bulduğunu dile getiren Clark, "95 gün üst üste maraton koşma yolculuğuna başlarken bir dünya rekoru kırmayı beklemiyordum. Hala bu olduğu için biraz şoke olmuş durumdayım ve minnettarım" dedi.

Clark, 96. günde göğsünde ağrı hissettikten sonra durmak zorunda kaldığını, daha sonra kendisinin ve eşinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirtti.