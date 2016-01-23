“945 yaşında ağacı taşımak onu kesmekle eştir!”

Nisan ayında Antalya’da gerçekleşecek Expo 2016 için İzmir’den sökülerek Antalya’daki fuar alanına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İnşallah tutar” temennisi ile dikilen zeytin ağacı için konuşan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu, Orman Mühendisi Doç. Dr. Cihan Erdönmez “900 küsur yaşındaki ağacı taşımak o ağacı kesmekle neredeyse eş anlamlıdır” dedi.

Yeşil Gazete’den Alper Tolga Akkuş’un haberine göre Erdönmez sözlerine “Öncelikle uzmanlığımın çevre ve ormancılık politikası olduğunu hatırlatayım. Ama sorularınıza yanıt vermek için temel orman mühendisliği formasyonu da yeterli ve bu nedenle çekince duymuyorum” diyerek başladı.

İşte İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu, Orman Mühendisi Doç. Dr. Cihan Erdönmez’in konuya dair bize aktardıkları:



Bitkiler taşınmaz



“Öncelikle bitkiler taşınmaz. Taşınmaları uygun olsaydı evrim süreci, doğa, onları hayvanlar gibi hareketli tasarlardı. Bitkilerin hareketsiz olması onların toprakla ve yerel spesifikasyonlarla bağlarının hayvanlardan çok daha güçlü ve hatta koparılamaz olmasından kaynaklanır.

O nedenle annelerimizin evdeki yeri değiştirilen süs bitkisi icin bile “yok yok, yerini sevmedi bu…” dediğini duyarız. O nedenle bir bitkiyi, hele hele koca bir ağacı bulunduğu, yetiştiği yerden söküp, nakledip, bambaşka bir yerde dikmek diye bir şey, istisnai zorunluluklar dışında olamaz.”

“Ağaç taşıma uygulaması doğaya karşı savaşı şirin gösterme çabası”

Bugün, maalesef, Türkiye’de ve dünyada yaygınlaşan ağaç taşıma uygulamaları doğaya karşı giriştiğimiz ölümcül savaşı şirin gösterme çabasından başka bir şey değildir. Olayın içinde bu amaçla geliştirilen teknolojik bazı araçların pazarlanması dürtüsünün yattığını da unutmamak gerekir. Bu uygulamalar ne kadar artarsa onları üretenler daha çok kazanacaktır.

Teknik açıdan bakılacak olursa; genel olarak yapraklı türler ibreli türlere göre taşımaya daha dayanıklıdır ( dikkat! Dayanıklıdır; yani yapılan iş sorunludur ve ağaç buna dayanır). Haber içeriği açısından da Zeytin taşımaya en dayanıklı türlerden biri olarak bilinir.

Ağaç yaşlandıkça taşımaya direnci azalır

Ağaç yaşlandıkça taşıma işlemine karşı dayanıklılığı azalır. Dolayısıyla 900 küsur yaşındaki ağacı taşımak o ağacı kesmekle neredeyse eş anlamlıdır.

Son olarak, taşıma kış mevsiminde fakat don tehlikesi olmadığı zaman yapılırsa daha iyi olur.”