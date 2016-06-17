94 yaşındaki Nazi'ye beş yıl hapis cezası



Detmold Asliye Mahkemesi yargıcı Anke Grudda sanığa hitaben karar gerekçesini açıklarken, “Siz yaklaşık iki buçuk yıl Ausschwitz'te görevliydiniz ve kitlesel imhada rol oynadınız” dedi. Mahkeme 94 yaşındaki Hanning'i en az 170 bin olayda adının geçmesi nedeniyle suçlu buldu. Mahkeme yargıcı ayrıca, “Hanning Auschwitz'te günbegün masum insanların gaz odalarında katledildiğinin bilincindeydi” ifadelerini kullandı.

Daha önce Hanning'in 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmiş olan iddia makamı, Toplama Kampı'nın eski SS nöbetçi birliğinden Hanning'in görevi nedeniyle Ausschwitz'deki kıyım mekanizmasının işlemesine katkıda bulunduğunun kanıtlanmış olduğu görüşünü savunmuştu.

1943 ile 1944 yılları arasında Ausschwitz Toplama Kampı'nda görevlendirilmiş olan Hanning, duruşmada Nazi kampının SS nöbetçi birliğinde görev yaptığını ve burada kitlesel kıyım yapılmış olduğunu itiraf etti.

Son büyük Nazi davası

Hanning'in avukatları müvekkillerinin kamptaki kıyıma doğrudan katılmış olduğuna dair delil gösterilemediğini, müvekkillerinin hiçbir zaman insanları öldürmediğini ya da öldürülmelerine yardımcı olmadığını ileri sürmüşler, bu nedenle serbest bırakılmasını talep etmişlerdi.

Hanning ise verdiği ifadede SS nöbetçisi olarak görevlendirilmesine engel olmadığını, insanların öldürülmesine ise katılmadığını söyledi ve soykırımdan sağ kurtulanlardan ve kurban yakınlarından af diledi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Ausschwitz Toplama Kampı'nda en az 1 milyon 100 bin kişi öldürüldü. Dava sırasında birçok görgü tanığı kamptaki mezalimi anlattılar. Reinhold Hanning'in yargılanmasıyla birlikte Almanya'daki son büyük Nazi davası da sona ermiş oldu. Hanning'in Almanya'da yaşayan son Nazi olup olmadığı ise tartışmalı. Zira mahkemelerde çok sayıda dava yürüyor, ama ileri yaşlardaki zanlılar hasta.