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Dünya

94 yaşındaki Çinli kadın komada anadilini unuttu, İngilizce konuşarak uyandı

Beyin enfarktüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan Çinli kadın komadan İngilizce konuşarak uyandı

07 Şubat 2015 12:51

94 yaşındaki Çinli Liu Jieyu, emekli bir İngilizce öğretmeni. Fakat ailesinin söylediğine göre -emekli olduktan sonra- 30 yıldır hiç İngilizce konuşmamış.

karnaval.com'da yer alan habere göre, beyin enfarktüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan Liu Jieyu bir süredir komadaydı. Komadan, anadili olan Çince'yi unutmuş ve oldukça akıcı İngilizce konuşarak uyandı.

Doktor Tao Hou şaşkınlığını gizleyemezken olayla ilgili şunları söyledi: "Daha önce böyle bir vakayla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Ama umuyoruz ki düzenli tedaviyle hastamız yeniden Çince konuşabilecek."

 

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