94'üncü Gazi Koşusu'nun Call To Victory isimli safkan kazandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 94'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli safkan kazandı.

94. kez yapılan yarışa 14’ü erkek, 1’i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katıldı. Koşu koronvirüs salgını önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapıldı.

94 yıldır kesintisiz sürüyor

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu’nun 94.’sünde kupayı müzesine götüren safkan sahibine de ek ikramiyelerle birlikte yaklaşık 3 milyon TL kazandırdı. Koşunun ikramiyesi diğer sıralamalarla birlikte yaklaşık 5 milyon TL’yi buldu.