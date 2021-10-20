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Kültür-Sanat

94 ülkede birinci sıraya yerleşti; Squid Game, 142 milyon insana ulaştı

Netflix, son 3 ayda 4.4 milyon yeni abone kazandı

20 Ekim 2021 13:29

Netflix’in rekor kıran dizisi Squid Game’in 142 milyon kişiye ulaştığı açıklandı. Netflix, son üç ayda platforma 4.4 milyon yeni kullanıcı geldiğini belirtti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Netflix, son çeyrek verilerini açıkladı. Platforma son üç ayda 4.4 milyon yeni abone geldiği görüldü.

Şirket, son çeyrekte 8.5 milyon yeni abone beklediklerini söyledi.

Netflix abone sayısını artırırken platformun rekor kıran dizisi Squid Game’in de 142 milyon kişiye ulaştığı öğrenildi.

Güney Kore dizisi, 94 ülkede ilk sırada izlendi. Squid Game, Güney Kore'de borç içinde olan insanların para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor. 

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