94. Oscar Ödül Töreni'nin yayınlanacağı kanal belli oldu

94. Oscar Ödül Töreni, 28 Mart Pazartesi Türkiye saatiyle 03.00’te canlı yayınla RT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Akademi Ödülleri, nam-ı diğer Oscar Ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak. Her zamanki gibi Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek ödül töreni, TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Toplam 23 kategoride ödüllerin verileceği gecede, 12 kategorideki adaylıkla "The Power of the Dog", 10 adaylıkla "Dune" filmleri dikkat çekerken, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu.

Bu yıl, 3 yılın ardından yeniden sunuculu tören formatına dönen Oscar'ları Regina Hall, Amy Schumer ve Wanda Sykes sunacak. Törendeki ödüller, TRT 2 stüdyosunda sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Abdülhamit Güler tarafından yorumlanacak.

27 Mart Pazar günü, saat 23.55’te "Oscar'a Doğru" özel yayını ile başlayacak olan yayın akışı, 94. Oscar Ödül Töreni'yle devam edecek. Tören, 28 Mart Pazartesi Türkiye saatiyle 03.00’te canlı yayınla TRT 2'de ekrana gelecek.