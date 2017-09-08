94 kaçağı tesiste bırakıp kaçtı

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - AĞRI\'dan kişi başı 450 dolara anlaştığı yabancı uyruklu 94 kaçağı İstanbul\'a götürmek için kiraladığı otobüsle yola çıkan şoför, aracı Bolu\'nun Gerede İlçesi\'nde mola verdiği tesiste bırakarak kaçtı. Kaçaklar ilçedeki spor salonuna götürüldü.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afanistan ve Pakistan uyruklu 94 kişi, Ağrı\'da kendilerini İstanbul\'a götürmesi için anlaştıkları kimliği belirsiz kişiye, kişi başı 450 dolar verdi. Şüpheli, kiraladığı 45 kişilik otobüse 94 kişiyi bindirerek yola çıktı. Şoför, Bolu\'nun Gerede İlçesi yakınlarında mola vermek için girdiği yol kenarındaki tesiste, içinde kaçakların bulunduğu otobüsü bırakarak kaçtı.

1 KAÇAK KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Zorlu koşullarda otobüste yolculuk yapan kaçaklar arasındaki bir kadın tesiste beklerken fenalaştı. Tesis görevlilerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Otobüsten indirilen diğer kaçaklar da jandarma ekipleri tarafından minibüslerle ilçedeki spor salonuna götürüldü. Geceyi salonda geçiren kaçaklardan bazıları voleybol oynayarak vakit geçirdi. Kaçakların işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. Jandarma, kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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