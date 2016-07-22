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15 Temmuz Darbe Girişimi

936 özel okul, 449 yurt, 284 diğer özel eğitim kurum kapatılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, şimdiye kadar 800'e yakın özel okulun kapatılmasına yönelik yazılı talimat gönderdi

22 Temmuz 2016 18:16

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) darbe girişiminin ardından, anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında 936'sı özel okul, 449'u öğrenci yurdu, 284'ü diğer özel kurum olmak üzere toplam bin 669 özel öğretim kurumunun kapatılmasına dair işlem yürütüyor.

Bakanlık, şimdiye kadar 800'e yakın özel okulun kapatılmasına yönelik yazılı talimatını illere gönderdi. MEB Özel Öğretim Kurumları, bütün il milli eğitim müdürlüklerine bir talimat göndererek; Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkili tüm özel öğrenci yurtları, öğrenci etüt merkezleri, özel okullar ve özel kursların Bakanlığa ve Cumhuriyet Savcılıklarına ivedi olarak bildirilmesini ve okullar dışındaki bu kurumların tümünün valiliklerce kapatılmasını istedi.

 

27 bin 157 personelin çalışma izinleri iptal

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, okulların kapatma işlemi Bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. MEB'in, cemaate ait olan ve kapatılan bu kurumlarda öğrenim gören öğrenci ve kursiyerlerin nakil işlemlerinde vatandaşlara gerekli kolaylığın sağlanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat gönderdiği belirtildi.

Darbe girişimi öncesinde kayyum ataması yapılan okullarla ilgili kapatma işleminin ayrıca yürütüleceği, henüz kayyum ataması yapılmayan tüm okulların kapatılmasıyla ilgili işlemlerin de kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi. Kayyuma devredilmiş kurumlar dahil, cemaatle ilişkili okul ve kurumlarda çalışan 27 bin 157 eğitim personeli ve diğer personelin çalışma izinlerinin Bakanlıkça iptal edildiği bildirildi. Bu personelin Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında tekrar görev almasına da izin verilmeyeceği açıklandı.

Özel ve resmi okullara nakil olacak ilköğretim öğrencileri de işlemlerini günlük yapabilecek. Resmi ortaöğretim okullarına nakil olacak öğrencilerin de kontenjana bakılmaksızın ortaöğretim taban puanına göre günlük nakilleri yapılabilecek. Kapatılan okullarda öğrenim gören öğrencilerin nakil işlemleri, il milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

 

 

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